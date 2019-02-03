報復前女友 感謝「提供生理服務」錦旗高掛街頭

2019-02-03 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕最近在中國的社群媒體上瘋狂轉發1張照片，照片裡就是1面錦旗，上頭寫著「感謝王XX為我老公提供生理服務」，引發網友討論。經警方調查發現，四川的陳姓男子為了報復王姓前女友，才在街上掛了特製錦旗，意圖詆毀對方，被依誹謗罪處以行政拘留，罰款人民幣500元（約台幣2250元）。

綜合外媒報導，陳男原本和王女交往，但陳男懷疑王女與另名鄒姓男子有「不正常」關係，雙方大吵一架，在去年10月分手收場。2人分手後，陳男要求王女道歉未果，氣急敗壞的陳男便前往廣告公司，委託製作2面錦旗，並寫上「感謝王XX為我老公提供生理服務」和王女個人資料。

1日凌晨1點多，陳男將寫有詆毀王女文字的錦旗，分別掛在陳男及王女的社區中，王女見狀氣得報警處理。同日下午，警方在峨眉火車站逮捕陳男，依《治安管理處罰法》行政拘留陳男10天，加碼罰款人民幣500元（約台幣2250元）。雖然錦旗只掛了短短1天，但錦旗照片早已被廣大網友轉發。

早在去年4月，就有1名中國元配槓上小三，在小三任職的海南航空公司及住家門口，高舉「謝謝妳替我老公洩慾」的錦旗。同年10月也有元配怒槓小三，於湖北街頭掛上「特別感謝恩施村鎮銀行陳XX為我老公提供生理服務」錦旗。

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