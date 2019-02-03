貓狗兔全變「藍色小精靈」 竟與附近工廠火災有關

2019-02-03 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國濱海克拉克頓（Clacton）境內的碳粉工廠失火，大量藍色碳粉外溢，造成街上出現「藍色」的貓、狗和兔子，就像藍色小精靈一樣。工廠發言人表示，這種粉末已被證實無害，但飼主抱怨，她的兔子怎樣也洗不掉身上的粉末。

綜合外媒報導，當時火勢蔓延到8袋碳粉，消防局接獲通知後，隨即到場搶救，但藍色碳粉早已飄散到城鎮內。寵物保母奧格蘭金恩（Chrissie Augrandjean）表示，到了客戶家發現，對方家中的3隻狗狗和2隻白貓都被染成藍色，連家中的沙發、花園也難逃染色命運。不僅如此，不少人頭髮上都被藍色碳粉纏上。

消防人員提醒，飼主們應盡快幫寵物們洗去藍色碳粉，但民眾卻抱怨「超難洗」。居民羅林斯（Jasmine Rawlins）說到，事發時她的兔子正在院子裡，才會被染色，事後她試著去除這些炭粉，卻什麼用也沒有。

工廠發言人宣稱，碳粉的確會影響環境，不過科學顧問證實這種碳粉是無害的。發言人也提到，碳粉內成分會讓火勢持續悶燒數日。當地消防人員在工廠周圍挖了1條溝渠，防止粉末繼續外洩。

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