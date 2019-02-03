川普怎會有橘臉、白眼圈？《紐時》嘗試解謎

2019-02-03 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕如同曬過太陽的亮橘膚色是美國總統川普的註冊標記，令外界好奇他是否使用日曬床、黑膚產品或食用補充劑來保持；另外，其雙眼周遭的雪白區塊同樣令人印象深刻，引起媒體進行探究。

根據《紐約時報》報導，「川普是否使用日曬設備（the tanning bed）」始終是個謎。川普的老同學曾形容，川普是會「帶著日曬燈到海邊」的紫外線粉絲；前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）則在自己的回憶錄中推測，川普眼睛下的白色半月形區塊，是防曬護目鏡留下的痕跡。

3名待過白宮的人表示，白宮內沒有能藏床、日曬器材的地方，2名官員也堅稱白宮內沒有相關設施；1名白宮官員則沿用官方說法，表示總統的身體健康和外表來自於他的「好基因」，但不否認總統上電視前會擦一點半透明的粉末，但不是古銅色的。

另一個推測則是美黑乳霜（self-tanning creams or lotions）。華盛頓皮膚科醫生阿爾斯特博士（Tina Alster）曾協助歷任白宮官員使用美黑霜或噴霧，雖然她沒為川普做過，但「他看起來比曬黑時更橘」，顯示他有這麼做；川普眼睛周圍的白色，排除掉川普使用膳食補充劑或藥物的可能，而她認為川普的皮膚過去似乎受過陽光的傷害。

報導提到，川普很重視在電視上的模樣。他透過服用抗生素改善酒渣鼻（rosacea），也曾抱怨自己的膚色和頭髮在螢幕上看起來太黃，因此白宮舉辦活動時的現場光線比前幾任政府還微弱，川普也喜歡在自然光線下宣布大事。

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