亞馬遜廣告支出暴增 貝佐斯：我改變心意了

2019-02-03 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕一般人不喜歡在網站及報紙等刊物上看到太多廣告，許多商人也不喜歡，如世界首富，亞馬遜的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）甚至曾說廣告是「為不起眼的產品所付出的代價」，然而現在，他改變主意了，亞馬遜在2018年甚至成了美國第5大的廣告客戶。

貝佐斯在去年的11月的一場會議中，明確表示對廣告的看法已「改變主意」，該會議的錄音甚至透露給了《CNBC》。根據廣告追蹤平台Kantar Media的數據顯示，亞馬遜在2018年網路以外的廣告支出達到18億美元，與2017年的支出相比暴增72.5%，在所有廣告客戶中排名第5，而在2015年之前，亞馬遜的廣告支出都在20名以後。

這樣的數據反映的不完全是貝佐斯以拜倒在名為「廣告」的石榴裙下，而是因為亞馬遜正在轉型，雖然電商銷售仍是主力，不過也開始往品牌及客戶服務的方向發展，當名為「亞馬遜」的品牌擴張至不同領域，涵蓋硬體、雜貨及娛樂時，它得面臨諸多品牌如Google、微軟等的競爭。

同時Kantar的研究主管Joe Swallen指出，亞馬遜必須在包含沃爾瑪（Walmart）等零售商開始發展電商的競爭下，鞏固自己的地盤，在雙重壓力之下，亞馬遜的廣告費暴增。

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