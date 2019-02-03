打破宗教隔閡！教宗今起訪阿拉伯聯合大公國3日

2019-02-03 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕同屬一神信仰的天主教與伊斯蘭教，自古以來矛盾不斷，天主教教宗方濟各今日訪問阿拉伯聯合大公國，在為期3天的行程中，除了訪問阿拉伯國家的天主教社群，更希望促進天主教與伊斯蘭教的對話。

綜合外電報導，教宗方濟各到阿拉伯聯合大公國之後，會先在首都阿布達比參加由穆斯林長老會（Muslim Council of Elders）舉辦的宗教對話會議。週一（4日）教宗與埃及遜尼派領袖艾爾塔伊布（Sheikh Ahmed el-Tayeb）則會一起在阿聯舉辦「人類聯合會議」（Human Fraternity Meeting），除了基督宗教、伊斯蘭教的宗教領袖之外，預估還會有印度教、佛教的代表出席。

而在本次訪問的最後一日，教宗會在阿布達比為當地的天主教信徒舉辦1場大彌撒，預計會有大約13.5萬名教徒參與。根據天主教會的數據，由於大量外來人口因工作遷入阿拉伯聯合大公國，阿拉伯聯合大公國900萬居民當中，應有大約100萬人為天主教徒。

對此阿拉伯聯合大公國外交部長加爾加什（Anwar Gargash）表示，他們相當歡迎教宗的到來。菲律賓駐阿聯大使與印度駐阿聯大使，也都為在阿聯工作的菲律賓、印度天主教信徒，表達對教宗的歡迎之意。

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