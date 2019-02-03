巴西總統之子宣布 加入班農右翼政治組織「運動」

2019-02-03 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子、律師出身的巴西自由社會黨籍眾議員愛德華多·波索納洛（Eduardo Bolsonaro）2日宣布，正式加入由美國總統川普（Donald Trump）的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）創立的民族主義政治組織「運動」（The Movement）。

《法新社》報導，愛德華多於「運動」組織發布的聲明中表示：「我很自豪能加入班農，作為『運動』在巴西的領導者，代表拉丁美洲國家」。班農表示，愛德華多的加入是該組織「為全世界公民的繁榮和主權」追求民粹主義（Populism）和民族主義（Nationalism）議程的一部份。

報導指出，班農於2017年8月離開白宮，並和川普發生公開爭執後，開始在歐洲建立政治組織「運動」，傳播極右翼民族主義的價值觀和策略，期望能夠協助與其合作的歐洲各國右翼政黨贏得歐洲議會的席位。

巴西新任總統波索納洛於去年競選期間承諾鬆綁槍枝管制法律、遏止腐敗、向巴西經濟注入自由市場的觀念，他曾表示對川普的欽佩，並期望與川普建立更密切的關係。此外，他34歲的兒子愛德華多同樣於去年10月再次當選為巴西的國會眾議員。

「運動」將於3月在比利時首都布魯塞爾舉行首次年度會議，下一屆的歐洲議會選舉將於5月舉行。

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