怕被倒債又傷形象 傳德銀2016年拒絕貸款資助川普競選

2019-02-03 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普從經商開始，就與德意志銀行（Deutsche Bank）建立了10幾年的關係，然而外媒披露，由於2016年川普競選總統時不斷的燒錢，德銀拒絕向川普提供貸款；而德銀與川普集團的關係，預料也將是民主黨奪得眾議院多數後的調查重點。

《紐約時報》報導，由於川普旗下的物業在1990年代時曾4次破產，因此華爾街沒有銀行敢向自稱「舉債之王」的川普借貸，唯有德意志銀行為打進美國市場，從1998年到2016年，德銀共提供川普貸款25億美元（約新台幣768.9億元）；然而，就在川普要競選總統時，德銀拒絕了川普的貸款請求。

據3位知情人士透露，這甚至引發了德銀高層的爭執，最終否決的理由有2：首先，當時川普競選時不但燒錢，還是「蠟燭兩頭燒」，一方面花錢在競選，另一方面又不斷擴大川普集團的物業，最終德銀認為，放貸風險太高，而且如果川普勝選卻倒債，德銀還得向「美國總統」扣押資產；另一方面則是由於川普競選時的「口無遮攔」，兩者都會嚴重損害德銀的形象。

此消息一出，形同是對外透露川普在競選總統時，仍然汲汲營營於自己的業務，也引來了民主黨眾議員的質疑。正在調查川普「通俄門」的眾議員希夫（Adam Schiff）稱，德意志銀行曾參與俄羅斯洗錢，值得密切觀察；而眾議員華特斯（Maxine Waters）則矢言調查德銀2017年以後跟川普的關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/