極地漩渦急凍芝加哥 善心女訂房助街友避寒

2019-02-03 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部、五大湖地區自上個月28日起，受來自北極的「極地漩渦」（Polar Vortex）低溫襲擊，各地紛紛打破近年低溫紀錄並傳出傷亡。芝加哥上百名流浪者沒有食物、衣服和避寒處，一名女性挺身而出，為這些無家可歸者訂房，並引起許多人跟進捐款。

綜合媒體報導，上月30日上午，芝加哥最低溫達零下30度，是1994年來最低溫，體感溫度達零下46度，城市陷入癱瘓。一群無家可歸者在高速公路邊紮營多年，以外界捐贈的桶裝瓦斯作為熱源，想渡過這場嚴寒，不料一個臨時加熱器突然爆炸，所有人必須撤離。

潘恩（Candice Payne）看見消息後，向當地飯店訂30間房間，並購買生活物資，供這些無家可歸者使用。她在社群網站Instagram上詢問是否有人願意捐款以及協助載運民眾，短時間內便聚集許多援助者。

潘恩說，自己只是一個來自南方的普通黑人女孩，一開始覺得不太可能幫上太多忙，但許多人跟著付出行動後，她堅信，「我們可以一起解決這件事。」潘恩認為目前的辦法只是暫時的，她想提出永久性的解決方案來幫助芝加哥流浪者。

在潘恩的號召下，目前已經訂了60間客房至週四（7日），屆時氣溫預計將回暖許多。

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