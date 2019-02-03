AV男優在地鐵「合體」 路人中途加入還PO網炫耀

2019-02-03 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕這世界怎麼了？英國一名AV男優與其男友於地鐵列車中公然進行性行為，中途竟然有一名男路人臨時加入，三人還自拍影片上傳到推特。之後一名男同性戀網友看到這段影片，覺得實在太誇張而向警方舉報，這名AV男優因而被警方起訴，被處以1000英鎊（約新台幣40173元）的罰緩。

據《CNN》報導，這三名男子分別是35歲的AV男優喬治．梅森（George Mason）、他的24歲男友尼古拉斯穆蘭（Nicholas Mullan），以及一名身分不明、疑似是現場臨時加入的男子，2017年7月他們在倫敦地鐵「北線」，列車行駛於萊斯特廣場站與滑鐵盧站之間進行性行為，梅森將這段影片保存了一段時間，直到去年2月竟然將它上傳到自己的推特上。

之後一名男同性戀瀏覽到這段影片，認為此舉實在太超過，於是向警方檢舉這段影片，而梅森與穆蘭也因違反公序良俗遭到警方起訴，被處以1000英鎊（約新台幣40173元）的罰緩，而臨時加入的神秘男子則未被警方追查。

對於三名男子的行徑，連辯護律師也表示：「在旅途過程中，路人們會想到他們曾在這裡進行過性行為」，而法官也稱這件事情「冒犯到他人而且十分嚴肅」，對三男表示嚴正譴責。

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