狂！中國今再解除封鎖2疫區 推新政策防豬瘟

2019-02-03 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對非洲豬瘟疫情延燒，中國昨宣稱有2非洲豬瘟疫區經檢驗後，確定非洲豬瘟病毒已被撲滅，於今天正式解除封鎖；同時中國農業農村部稍早也發布《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019版）》，希望透過調整應急處置措施進一步撲滅疫情。

中國農業農村部昨（2）日在官網再公告，廣東省廣州市黃埔區、貴州省黔南州龍里縣兩非洲豬瘟疫區，經撲殺豬隻、驗收及重新檢測後，確定非洲豬瘟疫情已被撲滅，因此當地政府於今（3）日零時正式對疫區解除封鎖。

此外，中國農業農村部昨也發布《非洲豬瘟疫情應急實施方案（2019版）》，裡面指出新的內容調整主要集中在4個方面，分別是「明確非洲豬瘟疫情的確診和報告程序」、「細化疫情的分級標準」、「調整應急處置措施」及「強化技術要求」。

值得注意的是，應急處置措施中調整了「撲殺範圍」，一旦疫點內的生豬感染非洲豬瘟，將全部進行撲殺，同時，疫區內的存欄生豬也得進行嚴格隔離並檢測，唯有測出陰性的豬隻才能繼續飼養。

據了解，截至今日中國已有23個省份的94個疫區按規定解除封鎖，其中河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、雲南、上海、湖南、湖北、江西、天津、北京、陝西、青海、四川、內蒙古、重慶等17個省份的疫區為全部解除封鎖。

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