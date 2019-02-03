財神爺吃鱉！抽中450萬 女子忙修行李箱拒領「錢不要了」

2019-02-03 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕財神爺找上門卻拒於門外！中國一名女網友，參加電商淘寶舉辦的「百萬繼承人」抽獎活動，幸運抽中人民幣100萬（約新台幣450萬）的大獎，但她接到領獎通知時卻因「要修行李箱」、距離太遠，衝動之下表示「100萬我不要了」，隨即掛掉電話，直到回神後才發現做了蠢事，但已為時已晚。

綜合媒體報導，淘寶在春節期間舉辦「1分鐘花百萬」的新年清空購物車活動，規則為中獎者必須在公布得獎的隔天，趕到阿里巴巴杭州西溪園區總部，並於1分鐘內花光100萬元，但該挑戰有限制，就是每筆訂單結帳金額不能超過10萬元，意即得獎者必須在1分鐘內完成10次付款操作。

近日則有一名郭小姐幸運被抽中，但主辦單位卻一直聯繫不到她，為此還特地上網公告，請有認識她的人幫忙轉告，否則將取消得將資格。沒想到昨（2日）天晚上，淘寶發文宣布「成都的郭小姐因個人原因放棄獲獎資格」，讓網友全都傻眼。

文章下方隨即出現一名網友留言，表示這位中獎的郭小姐是她的朋友，因為接到通知時剛好行李箱壞了，「她在修行李箱，一直想行李箱的問題」，又因為家裡住得比較遠，認為來不及去杭州領獎，一氣之下衝動告訴淘寶客服「100萬我不要了」，事後才後悔自己做了蠢事。

該網友還說，郭小姐回神後才發現自己幹了一件蠢事，求救友人幫忙聯絡小編卻仍未取得回應，最後就與大獎擦身而過，「我真的被她氣哭了！」這件事情沒多久就登上微博熱搜話題，許多網友紛紛傻眼說「這得是什麼個人原因？」、「我要是中這麼大的獎，我願意從我家步行過去領獎」、「到底脾氣多差啊」，也有人酸說「郭女士，謝謝你」、「對不起，妳是個好人」、「妳是我見過最大氣的人」。

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