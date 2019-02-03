為防脫歐民眾動亂 英政府計畫秘密撤離女王

2019-02-03 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕眼見英國逐漸走向無條件脫歐，消息人士透露，英國政府有意效仿冷戰時期的王室撤離計畫，在脫歐後將女王及其他皇家成員送出倫敦。此外，英國當局正在評估使用《民事緊急應變法》（Civil Contingencies Act 2004），以防脫歐後的社會動盪。

據《星期天郵報報導》，英國預計在3月29日脫歐，並採取無條件脫歐（Brexit）的方式。負責應變計畫的秘書處內部人士指稱，若是防脫歐後民眾動亂，政府計畫將王室成員秘密撤離到倫敦以外的安全地點。消息人士指稱，撤離計畫早從冷戰時期便存在，最初用來保護伊莉莎白女王與菲利普親王免受蘇聯核武威脅。

不過支持脫歐的保守黨議員芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）出面反駁，他表示，二次大戰轟炸期間，王室高級成員皆留在倫敦。他也認為，這簡直是「幻想」，顯示出官員對脫歐存有不必要的恐慌。

據報導，為避免脫歐帶來社會動亂，英國正評估動用2004年訂定的《民事緊急應變法》，可能在脫歐後進入緊急狀態，甚至是戒嚴。屆時英國有權對人民實施宵禁，嚴重時更會武力鎮壓。

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