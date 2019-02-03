前大聯盟球星轉行當科學家？ 推特爆料外星人的秘密...

2019-02-03 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕喜愛觀看美國職棒大聯盟球賽的棒球迷對於繳出生涯462轟的前運動家隊強打坎塞柯（Jose Canseco）肯定不陌生，外媒報導，坎塞柯最近在推特上發表詭異的言論，他聲稱外星人想要與人類分享時空旅行的秘密，但人類必須先改變自己的身體組成。

《ABC7 News》報導，有著47.2萬推特追隨者的坎塞柯上月30日在推特發文聲稱：「我們正與外星人進行交流，這些被稱為『AI51』的外星人身體組成非常靈活」。他還說，這些外星人將教導人類如何在沒有身體的情況下，就能透過大腦實現旅行。

坎塞柯還說：「外星人一直試圖教我們如何實現時空旅行，但首先必須改變我們的身體組成，這是我們先前不願意去做的事情，我們已經嘗試過用動物（去時空旅行），但它已經失敗了」。

彷彿已成為科學家的坎塞柯表示：「時空旅行給人體骨骼結構施加了42651磅的壓力…若你能將大腦從身體中分離出來，並平衡所承受的壓力，那麼時空旅行就能成功」。坎塞科還發推文強調：「我們的科學與外星人完全無關」。

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