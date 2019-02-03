防黑心攤商新招 中國市場掛黃牌

2019-02-03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕年關將近，也是採購年貨的時候，中國攤商偷斤減兩的問題一直很嚴重，為了避免不肖攤商趁著過年「發大財」，廣西南寧市清秀區人民政府祭出「非常手段」，將偷斤減兩的攤商掛上大大的「黃牌」示眾，使得該攤商不名譽的行為一夕傳遍全中國。

中國網站《梨視頻》的影片可以看到，南寧廂竹海鮮市場有1攤被掛上大大的黃牌，上面寫著「短斤缺兩被黃牌警告攤點」。市場人員表示，經砝碼抽查後發現，該攤商向顧客虛報海鮮重量，不但得「掛牌」，而且暫時不能營業，好幾天牌子就得一直掛著，在這樣的壓力之下，該攤商已暫停營業。

《新華社》報導指出，用秤不確實，或是偷偷多包1層帶水的塑膠袋，是中國水產市場的欺詐守法，常見到幾乎已成「潛規則」，即使按法規記予警告或是罰款對攤商而言依然無足掛齒；而「掛牌」守法完全像所有人曝光不正行為，對攤商而言殺傷力自然更大。

據報導，南寧政府已向其他各地市場推廣廂竹海鮮市場的作法。

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