周永康兒媳現身推特爆料 稱已2月未見丈夫

2019-02-03 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕權傾一時的前中共中央政治局常委、中央政法委書記周永康自從落馬並被判處無期徒刑後其家庭幾乎是妻離子散。一名自稱是周永康長子周濱之妻黃婉的推特用戶近日接連發文聲稱，已經2個月沒有見到正在服刑的丈夫周濱，還代表周永康家屬向周執掌政法委時期受不公平待遇的民眾道歉。周濱案的代理律師向港媒證實，這位推特用戶是黃婉本人。

自稱是周永康長子周濱之妻黃婉的推特用戶「@Wan Huang2」於上月31日發文稱，她已兩個月沒見到丈夫，「他安全嗎？他還在世嗎？我不知道！有人威脅我，如果我發表言論會對我不好。哈哈！我的丈夫是周濱，他的父親是周永（康）」。周濱被中國當局指控是周永康的共犯，2016年因受賄罪、利用影響力受賄罪、非法經營罪被判有期徒刑18年。

「@Wan Huang2」還說，作為周永康的家屬，「我要對所有在周永康執掌政法委期間遭受不公平待遇的公民說聲道歉，你們維權的路上異常艱難，我也踏上了這條路。我呼籲所有中國在職的官員，你們想一想，你們的官位是否能大過周永康，他尚且無法保護家人，有一天輪到你們的時候能保護嗎？法制的健全和執行才能保護所有公民的權利！」

香港《蘋果日報》報導，曾任周濱案代理律師的陳以軒證實，這名推特用戶確實是黃婉本人，中國維權律師浦志強在推特轉發黃婉推文說，他希望黃婉的聲音能被聽到，其合法權利能正常實現，「作為黨爭落敗方，周家承受的磨難，較之武則天、魏忠賢、雍正帝之誅殺族滅對手仁義多了」，他認為黃婉應有探望丈夫的權利。

黃婉2日再度於推特發文說：「我是黃婉，美國公民，周濱的妻子，周永康的長兒媳。我目前人在北京，接受社區矯正，滯留在中國已經五年。我的處境並不安全，但我願以無懼做最真誠的懺悔，懺悔當我享受特權的時候對維護司法的健全毫無作為。希望我的遭遇能讓當權者有所警醒，維護法律的尊嚴與公正是為自己也是為家人」。

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