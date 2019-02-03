一路玩到掛？德州286名神職性虐兒童 大半加害者已過世

2019-02-03 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕全球各地教會醜聞接連不斷，如今又傳出神父性虐兒童！美國德州的天主教會於1月31日公布報告，指出德州有286名神職人員涉嫌性虐兒童，由於最早的案件於1941年，其中大半嫌疑犯均已過世。

綜合外媒報導，德州的天主教會確認有286名神職人員性侵兒童，最早案件從1941年開始，加爾維斯頓-休斯頓大主教管區的紅衣主教丹尼爾（Daniel DiNardo）表示誠摯歉意，並鼓勵人們舉報所有惡行：「這些性侵罪名是教會的巨大危機，這些罪對受害者造成巨大傷害，也深深傷害了教會，這些多年受牧師加害的受害者值得我們的祈禱、服務與支持。」

由於去年8月時賓州公布六個天主教區神職人員性侵兒童的調查報告，揭露70年來多達301名神父性侵兒童惡行，卻獲得教會系統性包庇，目前已知姓名的受害者就多達1千多人，此案在全美以及天主教會引發軒然大波，許多州也開始擴大調查，如伊利諾州去年12月就公布了報告，有686名神職人員涉嫌性侵兒童。

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