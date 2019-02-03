打壓言論自由會怎樣？ 中國爆「寒門狀元之死」假文事件

2019-02-03 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生一件跟文章造假有關的大事，一篇名為《一個出身寒門的狀元之死》的文章在中國社交媒體上引發轟動，當局痛斥該文造假，平台也隨即刪除文章。對於這類文章為何會造成轟動，專家認為與中國打壓公民社會、消滅自由派媒體有關。

《BBC中文網》報導，《一個出身寒門的狀元之死》是由微信公眾號「才華有限青年」刊出，內容講述一名出身貧困之子，卻考上高考狀元的故事，後來他因病身亡。這篇文章引發中國社會廣泛討論，被爆出是由中國自媒體王者咪蒙創作團隊的前成員所撰寫，發布單位也是咪蒙的公司。報導指出，該文被微信刪除、帳號也被封鎖，中國官媒更大力批評。

報導表示，對於這類文章為何爆紅，中國政治觀察家吳強分析，是因為中國打壓公民社會、消滅自由派媒體，卻產生一種混合型寫作方式，強調的是煽情。他說，《一個出身寒門的狀元之死》這類的文章符合民粹主義潮流，也符合極權主義的需求，著重宿命論、階級固化、網路創業、奮鬥等話題，當清醒的網友跳出來批判時，官媒封殺文章是一種掩飾，怕的是公眾發現意識形態的虛偽。

報導還訪問了另一位專家、浸會大學新聞系的助理教授閭丘露薇，她說大家覺得文章不好，可以忽略，但這篇文章成為熱點，是因為中國沒有可以嚴肅討論社會話題的環境。她認為，該文章被封鎖，仍意味著當局對媒體的管控。

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