世界最夢幻工作！試遊艇、飛機...還有300萬台幣年薪可拿

2019-02-03 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最夢幻的工作！澳媒報導，一家奢侈品購物網站正在徵求「奢侈品測試員」的工作，這個工作不但可以在世界各地測試超級遊艇、私人飛機、豪華跑車、前往私人島嶼旅行，還能享受7.5萬英鎊（約新台幣303萬元）的年薪。

《澳洲新聞網》（News.com.au）1日報導，一個叫做「HushHush」的奢侈品購物網站最近正在徵求「奢侈品測試員」，這個年薪7.5萬英鎊的工作比澳洲的平均年薪還高出5.2萬澳元（約新台幣114萬元）。該網站的徵求廣告說：「我們正在尋找奢侈產品測試員，以便在向公眾發售之前審查我們的產品」。

報導指出，錄取成為「奢侈品測試員」的人必須經常旅行，檢查世界各地的私人島嶼和房產，測試超級遊艇、私人飛機、豪華跑車，並進行全面的報告，在售前給出高質量的評估。

「HushHush」的創辦人哈平（Aaron Harpin）表示，該公司的目標是為百萬富翁的生活提供一切所需，尋找「奢侈品測試員」是希望客戶知道該公司的每個產品都有品質保證。

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