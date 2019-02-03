黃背心牽紅線！法國社運情侶大增

2019-02-03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕法國黃背心運動至今已邁入第12週，在抗議之餘，許多黃背心成員也開始留意自己周遭的同伴，彼此交心後產生情愫，進而展開交往，甚至決定結為夫妻。

法國黃背心運動已持續近3個月，對於時局不滿的青年們在長時間的抗爭中，也需要讓自己心靈稍作放鬆，臉書上開始出現「認養黃背心」、「單身黃背心」等社團，專供抗議者之間聯繫感情的平台，這些志同道合的人除了在社團中整理示威訊息外，還會分享旅遊、興趣或訴說心情等故事，在對彼此有進一步的認識下，關係也隨之發展。

據法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，黃背心成員之一的卡洛琳（Caroline）是社團管理人之一，她稱在社團內已有10多對透過這個平台認識，進而變成情侶，有位因此結交到女友的32歲男子提波（Thibaut）指出，同樣身為黃背心能讓他們更親近、更容易互相理解。

近日陸續有消息傳出，黃背心情侶決定成為夫妻，彼此在街頭以黃背心做婚紗，舉辦象徵性婚禮，成為這起政治抗議中的花絮。

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