適逢農曆「豬年」好敏感？ 穆斯林世界華人這樣慶祝

2019-02-03 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕明日就是除夕，全世界華人都在歡慶農曆「豬年」到來，不過在馬來西亞、印尼等地，信仰伊斯蘭教的穆斯林佔人口多數，那麼華人要怎麼慶祝「豬年」呢？馬來西亞學者則說，華人為了不惹麻煩，凡事都會以穆斯林作為第一考慮，而犧牲自身傳統文化，在文化上已經習慣退讓。

根據《BBC中文網》報導，提到年節氣氛，吉隆坡居民安琪表示，往年各商場都會以該年生肖作為裝飾主題，但今年沒看到任何商場以豬作為裝飾，取而代之的是花圈丶燈籠等物品。馬來西亞郵政公司過去每年會推出生肖郵票，像是狗年推出「工作犬郵票」，不過今年卻未推出與豬相關的郵票，而是改成發行節慶郵票。

馬來西亞鄉土學者張吉安認為，這是因為前馬來西亞首相納吉（Najib Razak）執政時，常以宗教手段或政策分化馬來人和華人，華人為了避免爭議，凡事都會以穆斯林作為第一考慮，進而犧牲自身的傳統文化。張吉安舉例，像是印製月曆的華人業者，每到狗年和豬年就不會在月曆上印製動物圖騰，業者表示是因為避免爭議才沒有印製。

張吉安強調，馬來西亞政府並沒有禁止豬的圖騰或肖像，「但華人在文化上已經習慣退讓，在別人沒有審查你前就先自我審查，宛如台灣的白色恐怖時期，滿可悲的」。

而印尼是全世界穆斯林人口最多的國家，印尼華人也來到1000萬人以上，不過印尼政府過去是禁止民眾慶祝農曆新年，直到2002年才將農曆新年訂為國定假日。一名住在雅加達的居民指出，12年前的春節期間僅少數華人區商場，看得到春節裝飾，豬的圖騰則是幾乎看不到，但近年來各大購物中心都會針對春節舉辦新年活動，現在華人和穆斯林之間也會尊重彼此的文化節日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/