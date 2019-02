小心「熊貓的利爪」！加拿大媒體人出書警示中國滲透

2019-02-03 09:20

〔即時新聞/綜合報導〕自從去年12月中國科技巨頭華為的首席財務長孟晚舟在加拿大遭到逮捕後,加拿大與中國的關係持續緊張,近日一名加拿大資深媒體人出版新書警告,中國正透過各種手段滲透加拿大等西方國家,他還說:「中國人不危險可怕,但中國共產黨絕對是危險可怕的統治者」。

《自由亞洲電台》報導,通曉國際事務的加拿大資深媒體人文達峰(Jonathan Manthorpe)2日出版新書「熊貓的利爪:北京在加拿大的影響和恐嚇運動」(Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada),以許多實際例證說明一黨專制的中共政權是如何影響和滲透加拿大等西方國家。

文達峰認為,從過去40年的中加關係來看,加拿大對中國有著兩大盲點:第一,以為隨著中國經濟和國際接軌之後,中國會成為一個重視民主人權自由的國家;第二,以為中國沒有野心,儘管強大也不會用霸權壓制他人。然而,孟晚舟事件讓外界看清了中共的真面目。

文達峰指出,中國透過政治丶商業和學術等各種形式影響西方國家的公眾生活,這種無形的滲透相當可怕,「你問我中國危險可怕嗎?我說中國人民不可怕,但中國共產黨絕對是危險可怕的」。文達峰認為,加拿大是該與中國建立關係互相往來,但也必須認清兩國的價值觀不同。

文達峰警告,加拿大政府和人民不該對中國抱持太天真的想法,若不更加精明地與這個超級大國打交道,將是中國改變加拿大,而不是加拿大改變中國,他強調:「與中國打交道一切要依據現實情況,不能依據自己的期待幻想」。

