奧蘭多機場大廳驚傳巨響 男子跳樓身亡嚇壞旅客

2019-02-03 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州最繁忙的奧蘭多國際機場，在美東時間2日上午9點半（台灣時間2日晚間10點半）驚傳一起自殺案件，1名美國運輸安全管理局官員（TSA），從機場旅館陽台上跳進機場大廳自殺，嚇壞在場旅客，安檢站一度關閉，部分航班被迫取消，自殺男子送醫不治。

綜合美國媒體報導，在當地時間週六，奧蘭多國際機場正值人潮高峰期，突然間傳出巨響，1名男子從機場旅店的陽台一躍而下，直接墜落在機場大廳，當時許多正在等候安檢的旅客目睹到這一幕，引發恐慌，開始逃跑，安檢站被驚慌失措的旅客擠爆，被迫關閉3小時，許多航班因此延誤，甚至已有近百個航班被迫取消。

奧蘭多國際機場緊急發表聲明，強調現場狀況已經控制住，旅客不會有任何危險。

機場警消將跳樓男子送醫急救，但仍宣告不治，奧蘭多警方表示，死者是1名TSA的40多歲的官員，對於這起事件，初步研判是明顯的自殺，至於自殺原因還有待進一步調查。

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