埃及考古新發現！近50具托勒密王朝木乃伊曝光

2019-02-03 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕考古人員在埃及中部的一處古墓中，發現大批木乃伊，數量達40多具，根據周圍文物研判，這些木乃伊的歷史可追溯到2000多年前托勒密王朝時期（Ptolemaic era）。

據《法新社》報導，埃及國家古物部今天表示，考古學家在開羅以南約260公里的敏亞（Minya）省，發現一個藏有大量木乃伊的墓穴，考古學家拉斯米指出，這40多具木乃伊包括12名孩童和6隻動物，其他則是成年男女。

這古墓埋於地下9公尺，於去年2月開始動工挖掘，考古學家發現2處墓穴，一共有6個以上的墓室，初步研判是屬於一個小型中產階級家族的公共墓穴。

從墓穴中所發現的陶器碎片和莎草紙碎片，考古人員推測這古墓的歷史可追溯至後亞歷山大時期的托勒密王朝；在亞歷山大大帝死後，其將軍托勒密一世自立為王，這個希臘化王國在西元前323年至西元前30年間統治埃及和周圍地區，除了延續古埃及的木乃伊習俗外，這王朝的君主也都在埃及歷史上被視為法老。

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