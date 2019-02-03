疑遭愛黨中國人檢舉 女畫家反習作品在美被下架

2019-02-03 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國旅美畫家翁冰日前在美國北卡羅來納州舉行個人畫展，其中3幅「反抗習近平暴政」的畫作遭主辦方撤除。主辦單位稱因這3件作品有「政治傾向」，「有人」出來抗議，翁冰不排除是「愛黨中國人」向主辦方抗議導致作品被撤。

《自由亞洲電台》報導，翁冰這次的畫展中共展出38幅畫作，其中包括3幅與其它唯美風格迥異的作品，都是以抗議中國國家主席習近平暴政為主題，其中一幅是被潑墨的習近平畫像，這3幅作品在1月22日被主辦單位撤下。

報導提到，主辦單位為北卡羅來納州的卡瑞老人活動中心（Cary Senior Center），工作人員雖然承認撤除翁冰的畫作，但迴避對畫作本身的評價，指撤除並非由於「政治原因」和「政治審查」。

翁冰表示，主辦單位負責人回應說其畫作具有「政治傾向」，並「有人」對其畫作抗議。翁冰和一些旅美評論人士懷疑，有在美國的「親共華人」搗亂，同時認為主辦方有自我審查嫌疑，翁冰擔憂美國的言論自由正被侵蝕。

中國旅美畫家翁冰主張把畫筆當武器，來向中國共產黨宣戰，旨在推翻以習近平為首的獨裁政府，為中國人民爭得人權、自由和民主。

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