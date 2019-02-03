武力再升級！美海軍採購兩艘福特級核動力航母

2019-02-03 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕美軍武力再升級！外媒報導，美國海軍近日與全球最大軍艦廠商「亨廷頓英格斯企業」（Huntington Ingalls Industries）旗下的「紐波特紐斯造船及船塢公司」（Newport News Shipbuilding and Drydock Company）簽訂建造兩艘福特級核動力航空母艦的合同，這將大幅增加美國海軍的軍事威懾力。

《美國之音》2日報導，福特級航空母艦是目前全世界最大的航空母艦，全長超過330公尺，排水量11萬2千噸，可搭載70到80架飛機，並採用大量的先進電子系統。

美國海軍聲明指出，簽訂建造兩艘航母的合同，比起逐一簽訂合同可以節省40多億美元的費用；聲明還表示，新建造的兩艘福特級航母在設計上有更新，可供F-35C匿蹤戰機起降，並安裝Mk 38型艦炮系統、配備MQ-25「魟魚式」匿蹤無人加油機，以加強攻擊能力，這些設計更新也節省了大約1億美元。

報導指出，第一艘福特級航母於2005年建造、2017年服役，第二艘福特級航母於2011年建造，至今尚未完工。即將建造的這兩艘，將成為美國海軍的第三艘和第四艘福特級航母。

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