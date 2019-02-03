委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:00

〔中央社〕成千上萬民眾今天湧上卡拉卡斯街頭，表達對處境艱困委內瑞拉總統馬杜洛的支持或反對立場，與此同時一位空軍將領倒戈，成為承認反對派領袖瓜伊多為代理總統的最高階官員。

今天互別苗頭的朝野陣營集會遊行，在首都市內不同地點登場，時機正值歐洲聯盟和其他歐洲大國對馬杜洛（Nicolas Maduro）下達的最後通牒期限即將到期前夕，歐洲強權限令馬杜洛於8天內舉行「自由選舉」，否則它們將會承認瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統。

瓜伊多先前保證，抗議民眾將會大舉出籠，展開委內瑞拉史上最大規模示威遊行，強化由他領導的過渡政府籌辦選舉的訴求。

揮舞委內瑞拉國旗、吹號角及哨子的瓜伊多支持者，在市內5個不同地點集結，開始遊行前往位於卡拉卡斯東區的歐盟總部。

力挺馬杜洛陣營則在卡拉卡斯西區集會，慶祝已故總統查維斯（Hugo Chavez）崛起創立社會主義政權滿20週年。

數以百計民兵成員、公職人員和受惠於政府各種社會計畫的民眾，開始在鬧區波利瓦大道（Avenida Bolivar）集結，表達他們對四面楚歌馬杜洛的支持。

查維斯欽點的接班人馬杜洛，正面臨迄今所遭逢最嚴重挑戰，美國、加拿大以及10多個拉丁美洲國家正不斷升高施壓，要把他趕下台。

美國副總統彭斯（Mike Pence）1日在邁阿密流亡委內瑞拉人集會上表示：「必須終結馬杜洛暴政，且必須立即終結。」

此外，委內瑞拉空軍少將雅尼茲（Francisco Yanez）今天在社群媒體張貼短片宣布，他拒絕接受馬杜洛的獨裁權限，並承認瓜伊多為代理總統。

委內瑞拉軍事專家米格爾（Rocio San Miguel）表示，擔任空軍高級司令部戰略規劃主任的雅尼茲，並未指揮部隊，但他是倒戈的最高階現役軍官，嚴重打擊已宣誓絕對效忠馬杜洛的軍方領導階層。

儘管經濟崩盤導致糧食和醫藥嚴重短缺，促使龐大民眾逃往鄰國，軍方和維安部隊是截至目前力挺馬杜洛的最主要支柱。但軍中也出現不安跡象，一批委內瑞拉國家衛隊（National Guard）士兵於1月21日在卡拉卡斯群起反抗馬杜洛。

但那起叛變很快就被敉平，27名士兵被捕，但也引發抗議民眾與維安部隊歷時一週的街頭暴力衝突，聯合國指稱，衝突造成40人喪命和850人被捕。

雅尼茲在不明地點表示，「90%的武裝部隊不支持獨裁者（馬杜洛），他們力挺委內瑞拉人民。」

瓜伊多已表明將會特赦背棄馬杜洛的軍方成員，但他坦承亟需軍方支持。

瓜伊多本週宣稱，他已與武裝部隊及維安部隊成員秘密會談。

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