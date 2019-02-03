日高知縣攬客 遊客享龍馬假期體驗大自然

2019-02-03 00:22

〔中央社〕日本高知縣是幕後維新英雄(土反)本龍馬的故鄉，正舉辦為期兩年的「龍馬假期」觀光宣傳活動，盼遊客前來享受大自然美景，有些景致堪稱秘境、絕景，宛如動畫「魔法公主」的世界。

高知縣上個月才結束為期約2年的「志國高知 幕末維新」博覽會觀光宣傳活動，這活動吸引逾330萬人前來，相當成功。昨天開始又推出新的活動「龍馬假期－自然與體驗宣傳」，希望再創攬客人數顛峰。

(土反)本龍馬（簡稱龍馬）是高知縣人，對日本明治維新有功，知名度高，高知縣政府利用龍馬（Ryoma）與羅馬（Roma）的諧音，取電影「羅馬假期」這大家耳熟能詳的名詞，推出「龍馬假期」觀光宣傳活動，高知縣知事尾崎正直曾經拍過仿電影「羅馬假期」的「龍馬假期」海報，成為話題。

尾崎昨天在高知旅廣場（高知市）舉行盛大的「龍馬假期－自然與體驗宣傳」開幕紀念典禮。他在致詞時表示，到目前為止高知縣招攬觀光是主打「美食」與「歷史」，但今後希望遊客能在高知體驗大自然風光及戶外活動。

他說，高知縣的森林占全縣面積的84%，希望大家到高知縣體驗山海美景。

今年日本將主辦世界盃橄欖球賽、明年舉辦東京奧運暨帕運，所以今年起在日本，體育或戶外活動的風氣將愈來愈盛，因此高知縣特別企畫可讓遊客體驗大自然的宣傳活動。「龍馬假期」活動期間到2020年12月底為止。高知縣政府為了這項新活動，設有官網，提供日文與英文服務。

高知縣政府把招攬台灣觀光客列為重點工作，高知縣知事尾崎多次率縣府職員到台灣宣傳，下個月也預定訪問台灣。目前高知縣與遠東航空公司合作，這次台灣的農曆春節共有3架包機搭載台灣觀光客直飛高知縣，部分台灣觀光客今天抵達高知縣的龍馬機場，受到熱烈歡迎。

高知縣政府委請日本兩大戶外活動品牌Snow Peak（雪峰）及mont-bell打造野營區。「Snow Peak越知仁淀川露營場」在號稱「日本水質第一」的仁淀川沿河廣場擁有30個汽車營地，及10間由東京奧運主場館建築大師隈研吾所設計的移動露營房，名為「住箱」。在此，遊客可租借露營所需的用品，也可搭帳棚烤肉、體驗在仁淀川泛舟的樂趣。

在高知縣的本山町有Montbell村可體驗野遊樂趣、在土佐清水市的高知縣立足摺海洋館明年重新裝潢開幕、高知縣立的牧野植物園將重新開幕。

高知縣陸續開發新的旅遊行程，像是位於安芸市的伊尾木洞穴目前還不是熱門觀光景點，但可讓許多首度到此一遊的外籍觀光客感到大開眼界。

安芸市觀光志工會的小松正文表示，這裡就像動畫「魔法公主」的世界，被視為奇蹟洞窟，形成洞窟牆壁的地層是310萬至230萬年前堆積在土佐灣海底的地層，之後因地震導致隆起。

小松對著來訪的外籍遊客說，在伊尾木洞穴可看到一些珍貴的貝類化石，像是日月蛤等的化石，還有鳳尾蕨類、鋸蕨類等逾40種蕨類植物，這些都被列為日本的國家天然紀念物。洞穴內還有瀑布。將配合縣府的觀光宣傳活動，規劃新的導覽行程。

高知縣也積極推廣自行車活動，以中級、挑戰者為對象的路線共15條。挑戰者路線11條當中，包括室戶世界地質公園路線（約105公里）、四國頂峰UFO路線（約68公里）、奇蹟的清流仁淀藍路線（約106公里）。中級路線有4條，包括柚子之鄉路線（約70公里）、足摺絕景路線（約42公里）等。組團前來體驗自行車之樂的台灣騎士增加中。（編輯：林治平）1080203

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