落入中國債務陷阱 斯里蘭卡尋求再借300億蓋高速公路

2019-02-02 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕背負中國巨債的斯里蘭卡，正尋求向中國再借款10億美元（約新台幣300億元），用於建設一條連接首都可倫坡和度假城市康提（Kandy）的高速公路。

綜合外媒報導，斯里蘭卡駐中國大使科迪圖瓦庫（Karunasena Kodituwakku）週五（1日）表示，這筆10億美元的資金將運用該高速高路的第一階段建設，第2階段由斯里蘭卡財團提供資金，第3階段由日本貸款提供資金。

負債累累的斯里蘭卡，今年有59億美元（約新台幣1815億元）的外國巨債到期而必須償還，而該國大部分外債來自中國，目前共欠中國80億美元（約新台幣2460億元）。

中國視斯里蘭卡為「一帶一路」基礎建設倡議的關鍵部分，但斯里蘭卡被指已因此陷入債務陷阱，在2017年把具有戰略價值的漢班托塔港（Hambantota）租予中國99年。

但科迪圖瓦庫竟替中國澄清，表示「我們不同意這一點」。他說，中國從未強迫該國向中國貸款，「如果我們有貸款問題是我們的責任」。

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