波蘭驚爆黑心牛肉流入歐盟市場 法國已有不知情消費者買走

2019-02-02 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭有家電視台日前獨家揭露，波蘭國內有黑心屠宰場刻意在夜間屠宰病牛以規避查緝，結果至少有2.7噸黑心牛肉已經流入13個歐盟國家的市場；儘管受影響的國家已經盡量攔截並銷毀這批黑心牛肉，但法國當局表示，有150公斤的黑心牛肉已經賣到消費者手中。

綜合外媒報導，波蘭電視台《TVN 24》日前獨家揭露，波蘭國內有間非法屠宰場刻意在晚間屠宰病牛，以規避當局查緝；報導播出後引起軒然大波，波蘭政府趕緊介入調查，警方與疫檢單位立刻在1月14日於波蘭東北部的馬佐夫舍地區奧斯特魯夫（Ostrow Mazowiecka）抄掉這間黑心工廠，並把裡頭發現的8隻奄奄一息的病牛撲殺。

由於波蘭是牛肉生產大國，在2017年共出口55萬8500多噸的牛肉與牛肉產品，但僅2%在波蘭國內銷售，這意味著大部分的黑心牛肉全外銷出去；波蘭政府首席獸醫帕威爾·尼姆楚克（Pawel Niemczuk）證實，目前已經有2.7噸的黑心牛肉外銷，而歐盟執委會（European Commission）在昨天（2月1日）表示，這批黑心牛肉全外銷到13個歐盟會員國內，已被當地查扣並銷毀；但法國當局指出，法國已進口795公斤的黑心牛肉，其中有500多公斤成功查獲並銷毀，但有150公斤已經被消費者買走。

雖然波蘭政府事後試圖滅火，指出這些黑心牛肉對人體無害，並將出事地區的屠宰場指定獸醫與主管單位首長開除，疫檢人員也正在釐清買賣雙方的資料，並加強檢查當地的其他除宰場；歐盟執委會衛生、食品安全和能源辦公室發言人帕杜拉魯（Anca Paduraru）表示，布魯塞爾當局將派遣審查小組前往波蘭，以評估當地狀況。

波蘭農業部長阿德諾斯基（Jan Krzysztof Ardanowski）表示，這起事件已經嚴重打擊波蘭外銷肉品的聲譽，強調當局已將非法業者起訴究責，之後與歐盟執委會協商後，將對國內的屠宰法規進行改革。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/