俄男16歲殺同學喝血被關入精神病院 出院後買假證行醫

2019-02-02 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯有位男子在16歲時認為自己是吸血鬼，竟然誘殺自己的一名同學，不僅將同學的遺體分屍，還將對方的血喝掉、體內的臟器吃掉；他被警方逮捕後被認為患有精神疾病，因此被法院判關入精神病院接受強制治療，10多年後他獲准「出院」，僅高中學歷的他非法購入一個偽造的學歷證書，結果他竟還成功進入醫院擔任醫師。

綜合外媒報導，現年36歲的俄羅斯男子鮑里斯·孔德拉辛（Boris Kondrashin）出身在一個俄羅斯的老貴族世家，他的父親是位精神科醫生；孔德拉辛在16歲時被視為一個奇怪的小孩，熱衷於黑魔法與神秘儀式。他在學校並不是很受歡迎，不過由於他可以偷拿父親藏起來的鎮定劑，因此他經常提供這些藥物給同學。

結果孔德拉辛有天竟把一位同學誘騙到家裡，以過量的鎮定劑將同學殺死後，他把同學遺體分屍，還將對方的血喝掉、體內的臟器取出吃掉，最後把死者的手切下、眼睛挖出後放在福馬林裡保存，當作自己跟惡魔交流的證據；直到警方在他家附近發現一些屍體殘肢後，全案才曝光，他當時還向警方稱自己是「吸血鬼」。

事後孔德拉辛在2000年被診斷出罹患有殺人傾向的精神分裂症，無法理解自己在做什麼，因此法院判他進精神病院強制治療；之後院方認為他「痊癒」，便讓他在2012年出院；僅高中學歷的孔德拉辛在出院後買了一張醫學院的畢業證書，再加上他顯赫的家世背景，當地有間醫院馬上錄取他擔任醫師、心理顧問和戒毒戒酒專家。

不過後來有位曾是孔德拉辛高中同學的女病人前往醫院求診時，赫然發現這位醫師竟然是「殺人吸血鬼」，嚇的她放聲尖叫，而孔德拉辛也馬上離職，轉而進另家診所行醫；直到他過去在精神病院的主治醫師在醫學論壇發現一篇他署名的發文後，立刻報警逮人，全案才被揭發；目前警方正進一步調查，以釐清假證書的來源與孔德拉辛行醫時是否有傷害病人。

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