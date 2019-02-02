泰國霾害要人命 男子前往曼谷因空氣髒插管5天

2019-02-02 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子前往市中心曼谷洽公，在當地待了一個半小時後，返家便出現雙眼浮腫、無法呼吸等情形，隨即因昏倒送醫。醫生表示，這是因霾害引起的支氣管發炎。幸目前男子已無大礙。

根據《泰國世界日報》報導，泰國一名28歲男子頌波（Sompol Panarattanasopon）上周日因公事從夜功區前往曼谷市中心，待了一個半小時後回家。回家後出現感冒症狀，吞了退燒藥便去睡覺，沒想到一覺醒來，便出現雙眼浮腫、無法呼吸，隨即因昏倒送醫。

醫生初步診斷是嚴重過敏引發急性支氣管炎，忽然昏厥是因為無法正常呼吸。但頌波緊接著就完全失去意識，院方立刻將他送入加護病房，進行插管治療。因情況未見好轉，再轉送大型醫院，前後在加護病房內待了5天。醫生說，氣喘引發支氣管發炎，導致空氣無法到達肺部，加上患者本身就有氣喘，呼吸道周圍肌肉緊縮，使得空氣更難進入。最容易引發病徵的原因就是煙塵、病毒感染和霧霾。

泰國近日的霾害相當嚴重，曼谷已被政府劃分為管制區，曼谷及周邊地區的基礎教育學校、高等職業技術學院及高等院校實行全面停課。霾害的理由包括交通廢氣、建築施工不受限、燃燒稻草，以及來自工廠的污染飄散不去。

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