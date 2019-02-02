臉塗黑、扮3K黨照片曝光 美維州州長挨轟拒下台

2019-02-02 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）在1日坦承，他在1984年就讀的醫學院年鑑中，和另一名人士塗黑臉扮黑人、扮3K黨合照，涉及歧視，對此他深感歉意，但也表示會做完任期，不會提早下台。

綜合外媒報導，此事由保守派網站「Big League Politics」最先揭露，照片中顯示，一人把臉塗黑扮黑人，另一人則穿著3K黨的白色長袍，諾森坦言他是被拍攝者，不過沒有指明哪一個扮相是自己。

報導指出，事情爆發後，諾森受到外界批評，連黨內也有人要他請辭，不過諾森在推特貼出的致歉影片中表示，過去一年來，他為維吉尼亞州盡心盡力，現在他要繼續奮鬥，做完州長剩餘任期。

諾森也在道歉聲明中指出：「對於我在這張照片中做出的行徑，以及這個決定在當時與現在所造成的傷害，我深深感到抱歉。」

據了解，現年59歲的諾森是退伍軍人，長年在維吉尼亞州議會擔任州參議員，2017年選上維州州長。至於因這次爭議，要求諾森立即請辭的人士，包括最近宣布要參選總統的民主黨籍聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）和卡斯楚（Julian Castro）；另外，美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）也要求他辭職下台。

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