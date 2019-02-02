是否玩過射擊、戰爭遊戲 成南韓「良心」逃兵判定標準...

2019-02-02 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓每年都有不少基於宗教理由的「良心犯」拒絕服役而被迫坐牢，近期由於朝鮮半島局勢趨緩，軍方開始逐步鬆綁役期規定，公布新的替代役法案，但為了避免成為青年逃兵藉口，決定以「戰爭遊戲遊玩與否」來作為判定標準。

綜合媒體報導，每年都有數百名南韓青年因宗教理由，成為「良心拒服兵役者」（conscientious objector），被迫入獄，通常會被判刑18個月，南韓憲法法院後來認定，此法有違憲法賦予人民的「宗教自由」，南韓軍方遂擬定新替代役法案，未來役男可因「良心自由」等宗教理由選擇服替代役，但役期長達3年；南韓義務役陸軍役期現為21個月，至2021年將縮短為18個月。

不過據《U-ACG》報導，為避免成為青年逃兵漏洞，當局將以「戰爭遊戲遊玩與否」作為判定「良心拒服兵役者」標準，調查青年過去是否遊玩過生存遊戲，或者各種戰爭類型遊戲，例如《決勝時刻》（，Call of Duty）第一人稱射擊等，作為重要判定的標準。

當局認為，若以反對戰爭武器為由拒服役，卻被查出過去曾經玩過類似的戰爭遊戲，代表他可以接受「虛擬」載體上的戰爭行為，可扣下扳機殺死「遊戲中的數位敵人」，就不符「良心拒服兵役者」標準，甚至將因此加重逃兵懲處。

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