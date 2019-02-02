國台辦堅稱非洲豬瘟疫情沒蔓延 我國農委會憂疫情未達高峰

2019-02-02 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國的非洲豬瘟疫情，自2018年8月1日在中國北方的遼寧省爆發首例起，至今中國31個省份已有24個淪陷，但中國國台辦發言人馬曉光仍在1月30日辯稱「疫情沒有蔓延」；我國農委會對此表示「對於中國的非洲豬瘟疫情顯然一點都不樂觀」，認為現在中國的疫情仍未達到高峰，估計還要持續觀察到5、6月，才能初步判讀疫情。

根據《風傳媒》報導，農委會副主委黃金城指出，外界對中國的非洲豬瘟疫情有諸多猜測，有說法指稱中國有3成的豬隻遭感染，也有認為是5成；但中國在1月20日之後便沒有再向世界動物衛生組織（OIE）通報，所以實際上究竟是真的沒有再發生，或只是沒有通報，「不能只用國台辦的說法來判斷疫情的好壞。」

黃金城表示，目前中國非洲豬瘟的疫情還沒有越過高峰期，估計還會持續5、6個月，屆時再看數據有沒有下降；他強調，雖然中國已經撲殺不少數量的豬隻，但總養豬頭數、密度卻還是相當高，現在推測疫情是否下降意義不大，之後仍要持續觀察未來的情況。

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