英研究：歐洲人屠殺美洲原住民 數量多到改變全球氣候

2019-02-02 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕探險家哥倫布1492年首次抵達美洲後，美洲便成為歐洲列強競相爭逐的殖民地。殖民過程伴隨大量燒殺擄掠，有研究指出，因歐洲人而死的美洲原住民，其數量多到改變了全球氣候。

《CNN》報導，歐洲殖民者帶來的疾病、衝突和戰爭肆虐整個美洲大陸，約100年造成5600萬美洲原住民死亡，使得大片農田遭廢棄，讓樹木、植被得以生長。倫敦大學估計，增加的樹木和植被面積相當於整個法國，導致大氣中的二氧化碳大幅減少，在1610年達到能夠冷卻地球的程度，距哥倫布踏上美洲僅隔118年。

倫敦大學地理教授馬斯林（Mark Maslin）指出，在這個時間點之前，二氧化碳與氣候一直維持著相對穩定的狀態，因此，這是我們首次發現溫室氣體產生了重大變化。報導中提到，先前學界普遍認為17世紀的氣溫變化，是出於自然形成的小冰河期。如今可得知，人為因素才是當時氣溫下降的主因。

研究結果讓馬斯林感嘆地說，17世紀所發生的小冰河期之所以如此劇烈，原因竟是數千萬人的大屠殺。

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