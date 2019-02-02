班克西繪製「她」的偽鈔 竟能被大英博物館收藏！

2019-02-02 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕大英博物館將首度收藏英國知名塗鴉大師班克西（Banksy）的作品！這件作品為黛安娜王妃逝世後，班克西於館內畫廊所繪製的作品。

綜合外媒報導，在黛妃逝世後，班克西於大英博物館其中一條畫廊繪製一張名為「黛妃10鎊紙幣」（Di-faced Tenner），英鎊上的女王頭像被改為黛妃頭像，而上頭的銀行名稱也被改成「英格蘭的班克西」（Banksy of England）。

據《衛報》報導，班克西在2004年複製了幾千張「黛妃10鎊紙幣」，大英博物館為了近期要展出的「異議分子和抗議展覽」，更是向外界發出借展的資訊，最後由代表班克西的Pest Control辦公室捐出一張偽鈔給大英博物館，該張偽鈔出自班克西之手的可信性較高。

大英博物館現代錢幣館長哈肯霍爾（Tom Hockenhull）表示，他多年來一直試圖取得一張「黛妃10鎊紙幣」，不過因「黛妃10鎊紙幣」曾被複製幾千張，並非獨一無二，任何人皆可以複製該張紙幣，因此無法驗證是否為班克西本人所複製的偽鈔。

哈肯霍爾指出，博物館並不會特別設立一個展區來放置「黛妃10鎊紙幣」，它將與大英博物館中的其他錢幣及獎章類一同收藏、展出。

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