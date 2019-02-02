南韓男命喪墨西哥 遺體竟沒了心、腦、胃

2019-02-02 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕在墨西哥被判定死於「自然因素」的一名南韓男子，遺體已在日前返家，但他的遺孀表示，丈夫的多個器官不見了，「沒有大腦、胃和心臟」。

綜合外媒報導，35歲的金姓男子上月3日死於墨西哥蒙特雷（Monterrey），儘管他在死前曾與他人發生爭執、肢體衝突，但墨西哥當局聲稱，金男死於「自然因素」，讓他的遺孀質疑有人試圖掩蓋真相，並「青瓦台請願網」尋求幫助。

他的遺孀表示，根據監視器拍到的畫面，金男上月3日在蒙特雷的卡拉OK店與他人發生肢體衝突，隨後金男昏迷並送到附近的醫院，後來他被院方宣布死亡。

他的遺孀在請願文中表示，一週後收到的驗屍報告她傻眼，因為上面寫著「沒有外傷」，她說律師告訴她，在墨西哥，驗屍或調查結果有可能被更動。

遺孀後來要求南韓法醫機構國立科學搜查研究院（NFS）再度驗屍，發現丈夫遺體有許多外傷，包括大量淤青。她說，「但最令人震驚的是，遺體沒有大腦、胃和心臟」。

遺孀稱，墨西哥警方沒有詳加調查丈夫的死因，要求墨國當局歸還他體內器官，有可能仍在墨國法醫部。

去年底，英國一名女遊客死於墨西哥，遺體返家後也發現眼睛、大腦和心臟等重要器官不翼而飛。

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