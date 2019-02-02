南韓總統接班人性侵女秘書 無罪逆轉改判3年半

2019-02-02 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前忠清南道知事安熙正，一度被視為文在寅之後的總統接班人，卻在去年被爆出多次性侵女秘書，一審雖做出無罪判決，但首爾高等法院審理後，認定安熙正利用權力侵犯下屬，因此判處他3年6個月有期徒刑。

據《韓國先驅報》報導，金姓秘書指控，她在2017年8月至2018年2月期間，多次遭到安熙正性侵。地方法院一審認為，此案缺乏證據證明安熙正違反了金女的性自主，因此性虐待、濫用權力性交及其他指控無法成立，而且金女證詞的可信度並不高。

安熙正的辯護團隊更指出，金女在與安熙正發生關係後，並沒有顯示出受到侵害的情緒，反而是正常上下班，而且在手機訊息中也對安熙正表現出友好的態度。金秘書則表示，由於害怕自己可能會失去工作，因此她無法抵抗上司的行為。

全案上訴到首爾高等法院後，法院認為安熙正的辯解欠缺說服力，並強調有足夠的證據顯示安熙正的行為已違背了金女的意願，逆轉改判安熙正有罪。

法院還裁定安熙正必須接受40小時的性暴力治療課程，並禁止他在未來5年內就職於兒童和青少年相關場所。安熙正聽判後被帶回拘留所，媒體詢問他是否想針對判決作出回應時，一直緊閉眼睛的安熙正回答「沒有」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/