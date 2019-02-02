美俄軍機空中相遇 危險近逼險撞畫面罕見曝光！

2019-02-02 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕近年來美軍軍機時常逼近俄羅斯邊境，俄國軍機也不甘示弱升空驅逐，不時傳出兩國軍機在空中危險接近的消息，一次美軍F-15與俄軍SU-27在波羅的海空域逼近畫面罕見曝光。

據《防衛部落格》（defence-blog）報導，一位自稱是俄國斯退役飛官在IG發布一段由一架蘇27戰機所拍攝的影片，一架美國F-15戰機在飛行時，突然間另一架蘇27從後方追上，與F-15並飛，突然間蘇27急速左斜逼近F-15，兩機間距瞬間縮減，為避免發生空中碰撞，F-15也左傾拉開距離，消失在鏡頭遠處，如此驚險的空中接近畫面，罕見曝光。

報導指出，這起事件發生在2017年6月的波羅的海上空，蘇27在護航載有俄羅斯官員的專機時，發現一架F-15過於接近，而前往逼退。

軍事專家表示，這架F-15C屬於有「死神收割者」之稱的美國第493戰鬥機中隊（493d Fighter Squadron），而蘇-27P戰機，則隸屬俄羅斯波羅的海艦隊第72近衛航空基地（72nd Guards AvB）。

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