被舉報「鼓吹西方制度」 中國憲法教科書無故遭禁

2019-02-02 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國學術自由逐漸受到打壓，當局時常突禁止部分書籍上架、流通，現連教科書都慘遭毒手，中國知名憲法學者張千帆所編寫的憲法學教材，因被舉報是「鼓吹西方制度、嘲諷社會主義」，遭當局清查和下架。

據《美國之音》報導，北大法學教授張千帆，是中國最知名的憲法學者之一，近日其所編寫的《憲法學導論》無預警下架，引發議論，儘管當局並未給出任何查扣理由，但傳出此書被舉報是「鼓吹西方制度、嘲諷社會主義」，當局為了加緊清除「西方影響」，突禁《憲法學導論》，作者張千帆則直言，他教材鼓吹西方思想純屬無稽之談，堅稱學術研究不應政治化。

近日中國當局全面收緊對社會的控制，包括對司法體系和教育，中國教育部發布通知，要求全國高校對憲法教材進行「全面摸底」，要求各校將憲法教科書中包括主編姓名、出版年期、使用學科及學生人數，統計後上交教育部。

有消息指出，部分高校目前已改為使用由官方的「馬克思主義理論研究和建設工程《憲法學》編寫組」所編寫的教材。

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