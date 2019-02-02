李文足會晤六國使館官員 盼中國無罪釋放王全璋

2019-02-02 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師王全璋1月28日被中國法院以「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑，他的妻子李文足前天與另一名維權律師李和平的妻子王峭嶺，拜會6國駐中使館官員，促請各國政府向中國明確提出要求，無罪釋放王全璋。

李文足昨天在推特上發文表示，1月31日上午11時，她已與英國駐中大使吳百納（Barbara Woodward）會面，談論王全璋案件的宣判以及她和孩子的近況，隨後她再跟英國、美國、德國、歐盟、瑞士、荷蘭等6國使館的人權官員見面。

李文足說：「我們交流了王全璋一審判決的情況以及接下來要做的工作，各位人權官員還表達了對王全璋身體狀況的關切和擔憂」。李文足及王峭嶺兩人盼望，各國政府能向中國明確提出要求，促使中國無罪釋放王全璋。

香港《蘋果日報》指出，王全璋自2015年7月10日失蹤後，至今從未露面，中國官媒甚至連一張照片都沒發布，王全璋的健康及近況根本無從得知，李文足曾擔心丈夫是否仍然在世。

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