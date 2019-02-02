誰是對的？孕婦未購票搭地鐵 警衛將她拖離後遭停職

2019-02-02 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典一名懷孕8個月的黑人孕婦帶著女兒搭地鐵，在車長查票時因為沒有購票而被要求罰款，孕婦拒絕付錢後被警衛拖離火車，由於過程全被其他乘客拍攝下來，因此瑞典民眾對此議論紛紛。

據《BBC》報導，瑞典政府官員指出，該名孕婦在與保安人員發生爭執之後，被拖離列車並被壓制在長凳上。孕婦隨後被送往醫院接受治療，2名警衛則被停職等待調查。

相關影片在社交媒體上流傳後，許多瑞典網友認為黑人女性受到不公平的待遇，還有人強調這是「針對非白人的暴力行為」，並透露其實在瑞典社會中，非洲裔受到種族歧視與虐待並不少見。

瑞典女權主義者更怒斥，這並非是近期以來第一次有保安使用暴力，尤其是在有色人種身上，保安更會使用非必要的暴力，因此警衛停職只是第一步，公共運輸公司和保安公司都必須舉行種族主義培訓課程。

斯德哥爾摩公共交通服務提供商SL的主管帕爾莫（Henrik Palmer）對此表示，有很多關於此事的影片，顯示出保安人員過於強硬，雖然目前還無法做出合理的判斷，但他承認警衛並沒有適當處理此事。

SL發言人則指出，該名女子在查票時沒有車票而被罰款，但她拒絕接受罰單，因此按照公司的規定，警衛要求她離開地鐵，但她仍然拒絕，保安人員從地鐵將孕婦護送出去時，她開始尖叫並抵抗。發言人說，目前公司正在調查此案，但警衛的確有權力逮捕擾亂秩序的民眾。

相關影片請見：

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