如何讓中國做出根本改變？章家敦：美國須讓中國付出代價

2019-02-02 09:17

〔即時新聞／綜合報導〕美中第六輪貿易談判於美東時間31日落幕，雙方雖未達成明確共識，但皆形容此次談判有「重大進展」。於2001年出版《中國即將崩潰》一書的中國問題專家、華裔美籍學者章家敦（Gordon G. Chang）認為，對中國而言確實是實質性進展，但對美國而言則是毫無進展，除非美國讓中國付出代價，否則中國不會就其商業行為做出根本性改變。

《自由亞洲電台》1日報導，章家敦受訪時指出，中國「正試圖拖延談判」以達成繼續竊取更多知識產權的目的。章家敦強調，每年價值數千億美元的美國知識產權被中國竊取，「當中國人在進行這樣的犯罪時，（對談判）說好話是不合適的」。

美國總統川普和中國國家主席習近平預計於二月下旬在中國會晤，章家敦認為，兩國屆時可能會達成某種協議，但該協議不會持久。外界認為中國會購買更多的美國產品，但章家敦指出，這種協議不符合世貿組織（WTO）的非歧視性原則，中國也沒有足夠實力購買如此巨量的美國產品，「因為中國自己的經濟很脆弱」。

章家敦表示，要讓中國對其商業行為做出根本性改變，或者放棄「中國製造2025」計劃，美國就必須讓中國付出代價，而這種代價必須超越中國從「掠奪性政策」中獲得的收益。但章家敦也表示，無法得知美國是否有讓中國付出代價的政治意願。

對於中國承諾購買更多美國商品，章家敦指出，美國豆農非常樂意向中國出售更多大豆，但許多美國人不會對這種表面交易感到滿意。章家敦還說，美國有可能全面取消對中國加徵的關稅，很多人擔心川普會做出對美國而言不太滿意的決定，「我現在不願意說他會向中國人讓步、美國會失敗，但是我們必須為此擔心」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/