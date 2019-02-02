「太空之心」隕石情人節前夕拍賣 估可拍出1500萬

2019-02-02 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節即將在月中到來，不少人費盡心思挑選禮物，希望能帶給另一半一個不一樣的驚喜。英國著名藝術奢侈品拍賣行「佳士得」近日將於官網開拍一顆名為「太空之心」的心形隕石，結標日期就定在14日當天，預計將可拍出約50萬美元（約新台幣1500萬）的高價。

根據佳士得的說法，這枚特殊形狀的隕石被稱為「太空之心」（The Heart of Space），於45億年前就已存在，在3.2億年前從小行星帶的一塊巨大鐵質小行星中分離出來，此後它便在宇宙中徘徊，直到1947年2月12日才墜落在西伯利亞，結束了它的太空旅程。

專家表示，這枚隕石屬於罕見的IIAB型鐵隕石，其預期拍出價格雖較其他同類隕石高上不少，但考量到自然形成的形狀、大小與氣印（Regmaglypts，指在表面積較大的隕石表面出現類似拇指按壓的痕跡，是隕石穿過大氣層時，與高溫氣體摩擦留下的印記）皆屬上乘，此價格實屬合理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/