日本高知「龍馬假期」開鑼 主打大自然體驗

2019-02-02 07:57

〔駐日特派員林翠儀／高知2日報導〕日本四國高知縣以縣內的好山好水為題材，從2月1日推出長達兩年的「龍馬假期～自然與體驗活動」，著重露營、泛舟及單車騎行等野外活動，希望能多觀光人潮。

舊名土佐的高知是幕末維新志士坂本龍馬的故鄉，在此之前高知以幕末維新的歷史題材推出為期近兩年的「志國高知 幕末維新」博覽會，2017年吸引了超過440萬名旅客到訪，這次推出的「龍馬假期」仿自發音相近的「羅馬假期」，強調高知縣內青山綠水的自然景觀及野外活動，再配合歷史文化與美食題材，希望再創觀光高峰。

日本政府設定2020年訪日外國旅客破4000萬人的目標，為了避免觀光客過度集中於都會地方，努力協調地方政府整備觀光環境，吸引外國旅客下鄉體驗各地的自然人文風光，高知縣抓住這項觀光商機，從數年前就致力於宣傳縣內的景點，尤其重視台灣旅客，縣知事尾崎正直多次親自領軍到台灣宣傳，目前也與台灣遠東航空合作推出包機，今年農曆過年預定有3架包機搭載國人直飛龍馬的故鄉度過愉快的年假。

位於四國南端的高知，被稱為是日本的「南國」，這裡有石炭岩地形的平坦高原、廣大的森林，還有綿延713公里的海岸線，縣內還有仁淀川和四萬十川兩大透明度極高的清溪，1日正式敲鑼的「龍馬假期～自然與體驗活動」，主打高知的自然景觀及野外活動，尾崎知事在開幕式致詞表示，高知的森林佔全縣面積84%，希望大家到高知體驗原汁原味的山海和森林。

為了增加野外活動的娛樂性，縣府委請日本兩大野營活動策畫公司Snow Peak和mont-bell打造的野營區陸續在縣內開幕，位於越知町仁淀川畔的野營地裡，隈研吾設計移動式小木屋「重箱」沿著河畔排列，這裡除了野營烤肉還能體驗在被譽為「奇跡清流」的仁淀川上泛舟。

另外，經過改裝後的縣立牧野植物園於1日重新開幕、高知西岸以鰹魚聞名的土佐清水市的「足摺海洋館」也預定2020年重新改裝開幕。

想要一窺毫無光害的明亮星空，可以到西岸的足摺岬，要體驗日本靈力景點可以到東岸由海融形成的伊尾木洞，想品嚐鮮美的炙烤半熟鰹魚，可以參加土佐清水市以稻草炙烤鰹魚的體驗課程，想鍛練手藝的則可以參加在歷史街道佐川町的和紙工藝村的和紙製作課程。

高知目前也為單車愛好者準備了10多條初中高級的單車騎行路線，包括人氣最夯的天狗高原「四國頂峰UFO路線」，騎士可在平坦的高原上飽覽四國特有的石灰岩地形等自然景觀，每條路線沿途都設有免費充氣站、水、廁所和休息站，台灣單車騎愛好者近年也經常組團來體驗。

「龍馬假期～自然與體驗活動」至2020年底為止，為了方便旅客安排行程高知縣設有官方網站，提供日文與英文服務，旅客可以依旅遊需求輸入關鍵字搜尋並直接在網頁上連結訂房網預約極為方便。

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