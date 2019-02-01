南韓慰安婦受害者逝世 數百民眾圍日本使館辦告別式

2019-02-01 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓慰安婦受害者金福童女士（音譯，김복동）1月28日晚間離開人世，享耆壽93歲。今日金福童女士的親友與慰安婦團體在日本駐南韓大使館前，為金福童女士舉辦告別式，同時要求日本對南韓慰安婦提供更多的賠償與道歉。

綜合媒體報導，1月28日逝世的金福童女士是南韓僅存的24位慰安婦受害者之一，今日有數百名金福童女士的親友、慰安婦團體，身穿黑衣、拿著黃色紙蝴蝶，在日本駐南韓大使館前，替金福童女士舉行告別式，同時向日本人抗議，要求更完善的賠償與道歉。

金福童生前曾在世界各國為慰安婦受害者發聲，1993年出席聯合國世界人權大會，2016年更在聯合國人權理事會親口說出自己的過去，在她93年的人生當中，她沒有結婚生子，大半輩子都在為了慰安婦受害者奔走。1位參與金福童告別式的南韓女性說，「我很惋惜她（金福童）在努力出現成果之前就走了」。

南韓政府登記在冊的二戰慰安婦受害者總共有239人，在金福童女士去世後，只剩下23人還在世。在上月28日之後的一連串悼唁活動中，南韓總統文在寅也出席致意，並讚揚金福童女士對於慰安婦權益的努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/