女友變妹妹？ 外國鄉民透露真相超崩潰…

2019-02-01 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕女友變妹妹，這種誇張情節竟在現實中上演！外國鄉民上Reddit討論區求助說，自己和女友從14歲起交往，邁入第6年，沒想到雙方家長竟突然結婚，讓他們變成「兄妹」，還因此同居，讓他崩潰。不過，有網友安慰原PO，自己和女友也面臨相同困境，但他們的父母2年後就離婚收場了。

據《香港01》報導，20歲的原PO寫道，自己和女友在一起6年，不料，2人父母各自離婚後，自己媽媽和女友爸爸竟不顧他們反對結婚了，讓原PO和女友變成兄妹。更讓原PO傻眼的是，媽媽再婚後竟開始反對2人交往，想和繼父拆散他及女友，不但要原PO稱呼女友為妹妹，還痛罵原PO和「妹妹」交往很丟臉，甚至對原PO說，「我們先結婚沒有錯」。

原PO也說，目前和女友都是大學生，無法負擔搬出家裡的開銷，但快要不能承受媽媽給的壓力，大呼「明明我們就很好，卻要因為奇怪的外在條件分手」。不少網友指出，原PO和女友在一起的時間比較長，認為雙方父母才是讓事情搞砸的兇手，怒批「媽媽要替自己的行為感到羞恥」、「雙方父母本就不應該約會」。

有網友建議，可以問媽媽「保險套怎麼用」，藉此刺激媽媽，嗆「某天我和妹妹也會認真」。另名網友則回應，自己也遇到相同情況，不過已和女友交往15年，堅決不分手，反而在2年後看到雙方父母離婚，激勵原PO堅持下去。

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