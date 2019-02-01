要下屬放火燒釘子戶 日本荒唐市長被輿論轟到下台

2019-02-01 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣明石市長泉房穗日前遭爆出教唆政府職員放火將釘子戶燒掉，還口出狂言要該名職員「去放火後被捕，然後自己去賠償」，經日本媒體揭露後引起輿論譁然，起初泉房穗僅道歉不下台負責，還計畫參選下屆的市長選舉，但經過連日的輿論砲轟後，他在今天（2月1日）灰溜溜的宣告引咎辭職。

綜合外媒報導，日媒《朝日新聞》報導，由於明石市正在JR明石站前進行國道拓寬工程，但因為有釘子戶導致工程受阻，結果泉房穗竟在2017年6月怒斥負責職員，不僅痛罵他「你這傢伙真的是白癡」、「現在就去要他搬啊」，後來還口出狂言要該名職員「現在給我去放火燒他家」、「損害賠償就由你來負責」；不料這些荒唐言論全遭人側錄，後來被媒體曝光。

錄音檔曝光後，這段荒唐野蠻的言論引起日本社會譁然，輿論隨即猛烈撻伐，泉房穗最後在1月29日公開向社會大眾與該名職員道歉，不過他當時僅道歉不引咎辭職，還不放棄在今年4月的市長改選，泉房穗表示「對於市政仍有責任，此事就交由選民做判斷」

不過因為事後泉房穗引起日本全國公憤，飽受輿論抨擊，更有不少民眾致電到市政府對此表達強烈不滿，多到阻擾市政運作，逼得泉房穗在今天召開記者會，表示自己的行為無法被容忍，「顯然不夠格做領導人」，宣布引咎辭職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/