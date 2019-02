野豹誤闖民宅遭圍捕 被逼急單挑上百村民

2019-02-01 23:02

〔即時新聞/綜合報導〕日前在印度發生一起野豹闖入民宅引起恐慌的事件,事發村莊的村民群聚圍捕過程中驚嚇到這隻野豹,迫使野豹發起攻擊,直接單挑現場逾100個村民,一度無法制服,最後終於順利將其麻醉,過程也被拍了下來。

綜合外媒報導,上月31日於印度的賈朗達爾市(Jalandhar),有民眾發現竟然有一隻野生花豹躲在一處民宅,經過通報以後,相關單位以及熱心民眾開始展開圍捕。但過程中,被逼急的野豹只能攻擊反抗,在人群中亂竄,看到人就上前撲咬,逾100人的現場,只要看見野豹往自己的方向衝就趕緊逃走,至少有4人因此受傷,野豹也一度不見蹤影。

當地官員Khushwinder Singh表示,因為事發地點聚集太多人,讓野豹的警覺心提高,為了保護自己才這麼具有攻擊性,加上當地街道狹窄,使得追捕的動作更加困難,最後終於在另一處民宅發現野豹,相關人員也順利將其麻醉,並將其送到Chhatbir動物園,觀察幾天後再決定是不是應該野放。

Leopard on the loose in Jalandhar! Extraordinarily dangerous scenes. It’s been finally tranquillised according to The Tribune India. #leaopard #punjab pic.twitter.com/y10JsD7ANj

VIDEO: A leopard caused panic in the Indian city of Jalandhar as it went on the prowl for several hours before it was tranquilised pic.twitter.com/B1enk8SHpe