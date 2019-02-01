野豹誤闖民宅遭圍捕 被逼急單挑上百村民

2019-02-01 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前在印度發生一起野豹闖入民宅引起恐慌的事件，事發村莊的村民群聚圍捕過程中驚嚇到這隻野豹，迫使野豹發起攻擊，直接單挑現場逾100個村民，一度無法制服，最後終於順利將其麻醉，過程也被拍了下來。

綜合外媒報導，上月31日於印度的賈朗達爾市（Jalandhar），有民眾發現竟然有一隻野生花豹躲在一處民宅，經過通報以後，相關單位以及熱心民眾開始展開圍捕。但過程中，被逼急的野豹只能攻擊反抗，在人群中亂竄，看到人就上前撲咬，逾100人的現場，只要看見野豹往自己的方向衝就趕緊逃走，至少有4人因此受傷，野豹也一度不見蹤影。

當地官員Khushwinder Singh表示，因為事發地點聚集太多人，讓野豹的警覺心提高，為了保護自己才這麼具有攻擊性，加上當地街道狹窄，使得追捕的動作更加困難，最後終於在另一處民宅發現野豹，相關人員也順利將其麻醉，並將其送到Chhatbir動物園，觀察幾天後再決定是不是應該野放。

Leopard on the loose in Jalandhar! Extraordinarily dangerous scenes. It’s been finally tranquillised according to The Tribune India. #leaopard #punjab pic.twitter.com/y10JsD7ANj — Monika Plaha （@monikaplaha） 2019年2月1日

VIDEO: A leopard caused panic in the Indian city of Jalandhar as it went on the prowl for several hours before it was tranquilised pic.twitter.com/B1enk8SHpe — AFP news agency （@AFP） 2019年2月1日

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