北美溫度冷到爆！美國人玩起「冷凍褲」遊戲

2019-02-01 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國因為受極地渦旋（polar vortex）影響，許多地區都出現攝氏零下數十度的低溫，由於天氣冷到不行，不少美國人都玩起「冷凍褲」遊戲，在網路上引來討論。

綜合報導指出，美國愛荷華州（Iowa）現在進入超冷狀態，體感溫度只剩零下43度。許多美國人於是玩起「冷凍褲」（Frozen Pants）遊戲，他們會將牛仔褲、制服褲等服飾浸溼後放到戶外，讓它們在接觸冷空氣後快速結凍，結凍後就會直挺挺地站在雪地中。

現在「冷凍褲」遊戲已在社群網站上造成轟動，許多人都貼出自己褲子站在雪地中的照片，還有警察也將自己的制服放到外面大玩「冷凍褲」。更有網友發揮創意，將兩件「冷凍褲」放在家門口，看起就像是有兩位隱形人想闖進他家裡。

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